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Верхний Ларс открыт для всех видов транспортных средств

Верхний Ларс открыт для всех видов транспортных средств

КПП “Верхний Ларс” на единственной сухопутной дороге, связывающей Армению с Россией, открыт для всех видов транспортных средств. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство Армении в Грузии.

“По состоянию на 13:00  14 февраля, после снегоочистительных работ автодорога Мцхета-Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта”, - сообщили в посольстве.

В последние дни из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ периодически сообщали, что автодорога Степанцминда-Ларс закрыта только для грузовых автомобилей с прицепом. Согласно информации, полученной из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, на российской стороне скопилось около 1000 грузовых автомобилей.




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БелТА


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