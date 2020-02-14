Армения получила из бюджета ЕАЭС больше денег, чем перечислила

13:10, 14 Փետրվար, 2020

Армения из общего бюджета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2019 году получила 75 млрд 369 млн драмов, перечислила меньше - 63 млрд 422 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала заместитель председателя КГД Шушаник Нерсисян.

“Доля Армении в едином бюджете ЕАЭС - 1,22%. Участие Армении в едином бюджете ЕАЭС всегда было меньше, но мы из единого бюджета получали больше. В течение всех месяцев 2019 года, за исключением декабря, Армения получала из единого бюджета ЕАЭС больше, чем отдавала”, - сказала Нерсисян.

В 2019 году Армении в страны ЕАЭС перечислила 63 млрд 422 млн драмов. Из стран ЕАЭС в Армению было перечислено 75 млрд 369 млн драмов. С середины 2018-го и с 2019-го года участие Армении в бюджете ЕАЭС постепенно увеличилось. “Это говорит о нашем усиленном администрировании и честных партнерских отношениях с партнерами по ЕАЭС”, - сказала Нерсисян.

Она отметила, что собранные Арменией таможенные пошлины, за исключением таможенных пошлин, взимаемых от физических лиц, распределяются, попадая в общий бюджет.