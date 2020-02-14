В Турции усилены меры по обеспечению безопасности посольства РФ из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

"Да, действительно, ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности", - сказала она.

По словам Касимовой, некоторые угрожают со словами: "Посол, не выходи на улицы Анкары". "Мы понимаем, что люди, которые это пишут, вряд ли пойдут убивать, что они тем самым выплескивают свой гнев. Но нам тем не менее приходится с этим считаться", - добавила пресс-атташе.