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В Турции усилены меры по обеспечению безопасности посольства РФ из-за угроз

В Турции усилены меры по обеспечению безопасности посольства РФ из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

"Да, действительно, ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности", - сказала она.

По словам Касимовой, некоторые угрожают со словами: "Посол, не выходи на улицы Анкары". "Мы понимаем, что люди, которые это пишут, вряд ли пойдут убивать, что они тем самым выплескивают свой гнев. Но нам тем не менее приходится с этим считаться", - добавила пресс-атташе.

 

 




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БелТА


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