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Трамп заявил, что может запретить администрации слушать его разговоры с другими лидерами

Трамп заявил, что может запретить администрации слушать его разговоры с другими лидерами

Президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить сотрудникам своей администрации слушать его телефонные разговоры с лидерами других стран. Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в четверг в интервью американской радиостанции IHeart.

"Это то, чем они занимались на протяжении многих лет: когда ты звонишь лидерам других стран, люди слушают. Я могу полностью прекратить эту практику", - сказал Трамп.

По словам американского лидера, его разговоры слушают до 25 человек. Агентство Bloomberg поясняет, что в их число входят советники по национальной безопасности Белого дома, представители Госдепартамента и сотрудники разведки.

 

 




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БелТА


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