Цены на цветные металлы - 13-02-20

ЛОНДОН, 14 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1733.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5764.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1845.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13140.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 16450.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2148.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.92% и составила 23700.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.