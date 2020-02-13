Азиатские индексы - 13-02-20
ТОКИО, 13 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.14% и составил 23827.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.34% и составил 1713.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.71% и составил 2906.07 пункта, а HANG SENG снизился на 0.34% и составил 27730.00 пункта.
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