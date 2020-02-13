Германия содействует судебно-правовым реформам Армении: встреча Пашиняна с председателем Бундестага

Находящийся с рабочим визитом в Германии премьер-министр Никол Пашинян встретился с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Председатель Бундестага приветствовал визит премьер-министра РА и с удовлетворением отметил, что данное в прошлом году зв то же время обещание выполнено. Бундестаг ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Вольфганг Шойбле выразил уверенность, что визит премьер-министра в Берлин придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению армяно-германских отношений.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил за ратификацию вышеуказанного соглашения и отметил, что оно будет способствовать осуществлению реформ в разных сферах Армении. “За последний год Армения зарегистрировала большой прогресс во всех рейтинговых таблицах, касающихся демократии. Наше правительство имеет еще одну важную цель развития отношений с Германией. Ваша страна нам интересна как состоявшееся парламентское государство, поскольку с 2018 года Армения также перешла от полупрезидентской системы правления к парламентской системе”, - сказал премьер-министр, подчеркнув важность изучения опыта Германии в этом направлении с целью сделать нашу систему более функциональной. Никол Пашинян подчеркнул, что целью возглавляемого им правительства является то, чтобы демократия в Армении, независимая, надежная судебная система были бы столь же необратимыми, как в Германии.

Премьер-министр коснулся предстоящего в Армении 5 апреля референдума по конституционным реформам и его обстоятельств. Никол Пашинян пригласил представителей Бундестага Германии в качестве наблюдателей и за ходом референдума и за процессом дальнейшего избрания членов Конституционного суда.

Вольфганг Шойбле выразил поддержку немецкой стороны реализуемым в нашей стране судебно-правовым реформам и демократическому процессу, подчеркнув, что они внимательно следят за происходящими в Армении событиями.

В ходе встречи собеседники коснулись также развития сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Вольфганг Шойбле выразил надежду, что Армения, лично премьер-министр Пашинян продолжат усилия по стимулированию отношений между двумя союзами.

Глава правительства РА также отметил важность поиска новых путей сотрудничества ЕАЭС-ЕС и отметил, что в рамках ЕАЭС этот вопрос также обсуждается.