Инженерная лаборатория “Армат” расширяет географию: она будет действовать и в Индии

В индийском районе Гуджарат будут основаны три лаборатории “Армат”, число детей-бенефициаров которых может достичь четырехсот. Для подготовки потенциальных руководителей лаборатории Индии 15 марта армянские специалисты выыедут туда на месяц, осуществят установку техники, оборудования и программ.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами 13 февраля сообщили исполнительный директор Союза предприятий передовых технологий Карен Варданян и врач, предприниматель и социальный активист, представляющий компанию “BattleLab India Pvt LTD”

Виджай Шах.

С целью экспорта “Армата” мы провели переговоры с рядом стран. География впечатляла: от Доминиканской Республики до Нигерии, Эфиопии, Монголии, Бангладеш и т. д. В ряде стран они были удачны. Подписаны Меморандумы о сотрудничестве с Эфиопией и Афганистаном. Есть договоры с Индией, Бангладеш и Монголией. Есть предварительные договоренности с армией Бангладеш, с двумя крупными школами и сетью университетов. Уже два года обсуждается вопрос лабораторий “Армат” и в армянской армии, но пока нет четких договоренностей, в то время как “Армат” в армии - это насущный вопрос”, - подчеркнул Варданян.

Виджай Шах, коснувшись основания в Индии лабораторий “Армат”, подчеркнул, что это может помочь индийским детям в правильной профессиональной ориентации, поскольку в Индии подростки 10 - 16 лет обладают креативными навыками, но они не полностью раскрыты и не систематизированы, а методология и образовательная модель “Армата” наилучшим образом помогут выявить это.

“Индия имеет большое население, и мы обязаны иметь будущих хороших специалистов, обучать их, вооружать новыми знаниями и навыками, чтобы они могли быть максимально конкурентоспособными в развивающемся мире”, - сказал Виджай Шах.

Он подчеркнул, что в индийской лаборатории “Армат” будут обучать детей по пяти направлениям: программирование, трехмерное моделирование, роботостроение, искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты. Все это даст детям комплексные знания, которые можно будет применить в современном мире”, - заключил Виджай Шах.

Образовательную программу по созданию инженерных лабораторий “Армат” инициировал и осуществляет Союз предприятий передовых технологий. СППТ начал экспорт армянской модели технологического образования по всему миру. Сейчас на территории Армении, Арцаха и Грузии действует 575 инженерных лабораторий “Армат”, в которых около 15000 детей получают бесплатное инженерное образование. В инженерных лабораториях "Армат" дети от 10 до 18 лет посредством интерактивных внеклассных курсов, интересных конкурсов, инновационных лагерей знакомятся с наукой, технологией, инженерией и математикой. Молодым инженерам предоставляется возможность разрабатывать, строить, испытывать и совершенствовать свои собственные решения в безопасной и веселой среде, приобретая новых друзей и вместе основывая стартапы.