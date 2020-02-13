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Парламент Сирии поставит на голосование резолюцию о признании Геноцида армян

Парламент Сирии поставит на голосование резолюцию о признании Геноцида армян

Парламент Сирии 13 февраля обсудит и поставит на голосование резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил секретарь парламента Сирии Рами Салех. Еженедельник “Гандзасар”, издаваемый в Алеппо, сообщает, что повестка дня включит представленную комиссией парламентской дружбы Сирия-Армения резолюцию, подтверждающую признание и осуждение Геноцида армян турецкими властями Османской империи в 20 веке и Геноцида и других представителей сирийского народа.

Депутат-армянин парламента Сирии Нора Арисян отметила, что парламенты более 30 стран признали Геноцид армян, а парламент Сирии на специальном заседании воздал дань памяти жертв величайшего преступления начала 20-го века.




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БелТА

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