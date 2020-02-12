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Пашинян ответил на критику о давлении на оппозицию

Пашинян ответил на критику о давлении на оппозицию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на критику властей о том, что они притесняют оппозицию. Как сообщает Арменпресс, в ответ на вопрос члена фракции «Мой шаг» Сисака Габриеляна, Пашинян сказал:

«В Армении никогда не было голосования в таких условиях, когда в стране действует пять оппозиционных телеканалов. В истории Армении никогда не было голосования в таких условиях, когда Армения делила бы восьмое место вместе с Францией по индексу свободы прессы. О чем они говорят? Чей рот мы закрываем? Чью машину сжигаем?»




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БелТА


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