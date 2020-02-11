“Рома” не выкупит трансфер Мхитаряна

Итальянская “Рома” не собирается выкупить у “Арсенала” капитана сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет английское издание “The Sun”. "Рома" не готова заплатить за 31-летнего футболиста 20 млн евро. “Арсенал” в свою очередь также не видит Мхитаряна в своем составе, поэтому футболист должен присоединиться к другому - третьему клубу.

Генрих Мхитарян в текущем сезоне в составе “Ромы” провел 10 матчей и забил 4 гола.