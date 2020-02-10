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38-летняя женщина в Ереване родила своего 12-го ребенка

38-летняя женщина в Ереване родила своего 12-го ребенка

38-летняя женщина 10 февраля родила своего 12-го ребенка в родильном отделении медицинского центра “Святой Григорий Просветитель” в Ереване. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице медицинского центра в Facebook.

«Маленькая девочка весит 4 кг 550 грамм, рост - 54 см. У маленькой девочки 6 братьев и 5 сестер. Мать говорит, что у них, вероятно, будут еще дети. Ребенок и мама чувствуют себя хорошо. Поздравляем счастливую семью», - говорится в сообщении.




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БелТА


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