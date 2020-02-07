Пашинян и Мясникович обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках ЕАЭС

Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича.

Премьер-министр поздравил г-на Мясниковича с назначением и пожелал ему эффективной и плодотворной работы. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Никол Пашинян выразил надежду, что деятельность Евразийской экономической комиссии под руководством господина Мясниковича придаст новый импульс сотрудничеству в рамках ЕАЭС и расширению торгово-экономических связей.

Михаил Мясникович поблагодарил премьер-министра за поддержку его кандидатуры на пост председателя Коллегии ЕЭК. Господин Мясникович заверил, что своей работой оправдает доверие, оказанное главами государств-членов ЕАЭС.

В ходе встречи собеседники обсудили стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, подходы по устранению остающихся барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС, вопросы торгово-экономических связей и стимулирования инвестиций.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность последовательных шагов, направленных на увеличение объемов внутреннего товарооборота в рамках ЕАЭС и формирование единого энергетического рынка.