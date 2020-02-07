В рамках визита в Германию Никол Пашинян проведет встречу с Ангелой Меркель
16:50, 7 Февраль, 2020
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Германию 13 февраля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте федерального правительства Германии.
«Встреча будет посвящена двусторонним отношениям, экономическим вопросам, внешней политике и политике безопасности», - говорится в сообщении правительства Германии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.