В рамках визита в Германию Никол Пашинян проведет встречу с Ангелой Меркель 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Германию 13 февраля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте федерального правительства Германии.

«Встреча будет посвящена двусторонним отношениям, экономическим вопросам, внешней политике и политике безопасности», - говорится в сообщении правительства Германии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.