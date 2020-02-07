Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

В рамках визита в Германию Никол Пашинян проведет встречу с Ангелой Меркель 

В рамках визита в Германию Никол Пашинян проведет встречу с Ангелой Меркель 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Германию 13 февраля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте федерального правительства Германии.

«Встреча будет посвящена двусторонним отношениям, экономическим вопросам, внешней политике и политике безопасности», - говорится в сообщении правительства Германии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации