КПП в Мегри будет модернизирован и расширен

7 февраля Министерство финансов Республики Армения и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитно-грантовое соглашение на сумму 21 146 263 евро на модернизацию и расширение пограничного контрольно-пропускного пункта Мегри.

Соглашения подписали министр финансов РА Атом Джанджугазян и глава представительства ЕБРР в Армении Дмитрий Гвиндадзе.

На церемонии подписания также присутствовали заместитель премьер-министра РА Мгер Григорян, вице-президент ЕБРР по политике и партнерству Пьер Хейльбро, заместитель министра финансов РА Армен Айрапетян, региональный директор ЕБРР по Кавказу, Молдове и Беларуси Катарина Бджорли Гансен, заместитель регионального директора ЕБРР, советник вице-президента Севи Симави, глава представительства ЕС в Армении Гонсало Серрано и другие.

Более половины или 10 520 000 евро и 700 000 евро будут профинансированы за счет грантовой программы, предоставленной Армении Европейским союзом в рамках Европейской политики соседства в рамках общей программы модернизации и расширения пограничного пункта Мегри.