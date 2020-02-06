Парламент обсуждает вопрос о проведении референдума для внесения изменений в Конституцию

Национальное Собрание Армении обсуждает вопрос о проведении референдума для внесения изменений в Конституцию. Как сообщает Арменпресс, с предложением об обсуждении вопроса выступила лидер фракции «Мой шаг» Лилит Макунц после того, как проект в первом чтении не был принят в парламенте.

6 февраля состоялось внеочередное заседание НС. В повестке дня - проект изменений в Конституцию Армении, которым предлагается прекратить полномочия членов Конституционного суда.

Проектом изменений в Конституции Республики Армения предлагается с поправками к Конституции Республики Армения от 5 июля 1995 года, от 6 декабря 2015 года, статью 213 изложить в новой редакции: “Пребывание на должности председателя и членов Конституционного суда, назначенных до вступления в силу главы 7 Конституции, прекращается.

Выдвижения на вакантные места судей Конституционного суда производятся последовательно правительством, президентом республики и общим собранием судей. Полномочия председателя и членов Конституционного суда, назначенных на основании части 1 настоящей статьи до вступления в силу главы 7 Конституции, считаются прекращенными, а сроки и другие подробности пополнения образовавшихся вакантных мест устанавливаются в порядке, предусмотренном Законом “О Конституционном суде”. Изменения в Конституционном законе, предусматривающие указанный порядок, принимаются и вступают в силу в двухмесячный срок после вступления в силу настоящей статьи”, - отмечено в проекте.

Национальное Собрание Республики Армения не приняло в первом чтении проект внесения изменений в Конституцию.