Армен Саркисян никогда не делал инвестиций в Азербайджане или Турции: аппарат президента

Президент Республики Армения Армен Саркисян или какой-либо член его семьи никогда прямо или косвенно не делал в прошлом и не сделает в будущем никаких инвестиций в Азербайджане или Турции. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.

«Учитывая запросы, которые мы получили от различных средств массовой информации в связи с определенными заявлениями, касающимися президента Республики, мы считаем необходимым сообщить:

Президент Армен Саркисян заполняет ежегодную декларацию. Это открытый документ, в котором четко указаны доходы и финансовые средства президента.

Президент Республики Армения Армен Саркисян или или какой-либо член его семьи никогда прямо или косвенно не делал в прошлом и не сделает в будущем никаких инвестиций в Азербайджане или Турции.

Кроме того, Армен Саркисян никогда не был акционером компании British Petrolium. Как указано в официальной биографии президента, он был старшим советником компании и, согласно договору, Кавказ был исключен из сферы его действия. Кроме того, British Petrolium является открытым акционерным обществом, и все акционеры этой компании известны. Любой человек, который умеет пользоваться интернетом, может легко найти имена этих акционеров.

Существуют сотни компаний, в наименовании которых есть топоним Knightsbridge, работающих в самых разных областях, в разных странах мира и имеющих разных владельцев и акционеров. Небольшая группа компаний, в названии которой был топоним Knightsbridge и с которой был связан Армен Саркисян, давно уже не существует, и ни одна из этих компаний не инвестировала в проекты British Petrolium и в Азербайджане.

Муссируемые комментарии являются необоснованными и надуманными», - говорится в заявлении.