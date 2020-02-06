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Карен Саркисян назначен председателем Водного комитета Армении

Карен Саркисян назначен председателем Водного комитета Армении

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Карен Саркисян назначен председателем Водного комитета Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства  e-gov.am.




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