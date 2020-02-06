Печально, что должностное лицо, работающее под флагом и гербом РА, может пойти на грязную сделку

В начале заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся ареста председателя Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна.

“Печально, что должностное лицо, действующее от имени народа Армении под флагом и гербом Армении, может пойти на грязную сделку. Оскорбительно, что чиновник может взять взятку в размере 5 000 долларов за содействие в вопросе получения звания заслуженного строителя, присуждаемого премьер-министром. И представить премьер-министру ходатайство о присвоении этому лицу звания заслуженного строителя”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что это личное оскорбление в его адрес, в адрес армянского народа, в адрес ценностей ненасильственной, бархатной революции.

“Думаю, что лица, наносящие подобные оскорбления, должны быть привлечены к строжайшей ответственности”, - сказал премьер-министр.