Время в Ереване: 11:07:36,   6 Февраль

Печально, что должностное лицо, работающее под флагом и гербом РА, может пойти на грязную сделку

Печально, что должностное лицо, работающее под флагом и гербом РА, может пойти на грязную сделку

В начале заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся ареста председателя Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна.

“Печально, что должностное лицо, действующее от имени народа Армении под флагом и гербом Армении, может пойти на грязную сделку.  Оскорбительно, что чиновник может взять взятку в размере 5 000 долларов за содействие в вопросе получения звания заслуженного строителя, присуждаемого премьер-министром. И представить премьер-министру ходатайство о присвоении этому лицу звания заслуженного строителя”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что это личное оскорбление в его адрес, в адрес армянского народа, в адрес ценностей ненасильственной, бархатной революции.

“Думаю, что лица, наносящие подобные оскорбления, должны быть привлечены к строжайшей ответственности”, - сказал премьер-министр.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации