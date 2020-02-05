НС на внеочередном заседании 6 февраля обсудит изменения в закон о КС

Состоялось внеочередное заседание Совета Национального Собрания Армении, которое вел председатель НС Арарат Мирзоян. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, Совет одобрил проведение 6 февраля, в 11:00, внеочередного заседания НС по инициативе депутатов.

Совет также согласился включить в повестку дня созванного по инициативе депутатов внеочередного заседания НС 6 февраля пакет законопроектов “О внесении изменений и дополнений в конституционный закон Республики Армения “Регламент НС”, “О внесении изменений и дополнений в конституционный закон Республики Армения “О референдуме”, “О внесении дополнений и изменений в конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде” (первое чтение, второе чтение).