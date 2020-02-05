Азербайджан придерживается схемы, характерной для всех преступников։ ответ послу Азербайджана

Арцах не может быть частью Азербайджана ни при каких обстоятельствах, и народ Арцаха не может быть оставлен без необходимых гарантий безопасности своей для обороны. Как сообщает Арменпресс, об этом подчеркнула посол Армении в Италии Виктория Багдасарян в ответ на замечания азербайджанского посла о статье «Il massacro degli armeni nascosto dall’Azerbaijan» в итальянском журнале «La Verita» от 21 января, где критикуется расистская политика Азербайджана.

«Нагорно-карабахская проблема возникла в результате агрессивной политики Азербайджана против армян Нагорного Карабаха в последние годы существования СССР, ставшей ответом на осуществление права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Власти Азербайджана отреагировали на мирные демонстрации армян Нагорного Карабаха организованным насилием против армянского населения азербайджанских городов, которое началось в 1988 году резней и депортацией армян из азербайджанского города Сумгаит. Тридцать лет назад бакинские армяне стали жертвами такой политики исключительно из-за своей национальности.

Бакинские армяне не представляли никакой угрозы для Азербайджана, его властей или политических сил. Они только хотели продолжать жить в местах рождения – своих и своих предков, там, где армяне жили веками, образуя неотъемлемую часть истинного мультикультурного образа города. Однако, на сегодняшний день мы не увидели осуждения злодеяний, совершенных против безоружного населения в столице Азербайджана 30 лет назад, более того, те немногие голоса, у которых хватило мужества даже почтить память трагедии бакинских армян в литературных произведениях, были прибиты к позорному столпу и официально объявлены предателями.

Даже сегодня погромщики, совершившие преступления против беспомощных людей, причислены героям Азербайджана, а их преступления считаются славной страницей в борьбе за суверенитет и территориальную целостность республики. К сожалению, даже 30 лет спустя, зверства против армянского населения Баку используются азербайджанскими властями для очередного потока антиармянской пропаганды.

Официальный Баку представляет эти события как результат провокаций со стороны армян в попытке скрыть крупномасштабные преступления, совершенные в дни, предшествующие 20 января, о чем говорят различные азербайджанские политики и государственные деятели, в том числе вице-президент Народного фронта Азербайджана Этибар Мамедов, который в 1990-ом году в Москве сообщил журналистам, что власти планировали массовое убийство армян, чтобы провалить выборы, в результате чего «Народный фронт Азербайджана» получил бы большинство в парламенте.

Руководитель азербайджанского правозащитного центра Эльдар Зейналов, в свою очередь, в январе 1990 года засвидетельствовал массовые убийства армян, сказав: «Баку часто называли и называют «городом международной дружбы». Я бы добавил, «растоптанной международной дружбы» потому, что уже четвертый год после позорных погромов армян на улицах не слышно армянской речи».

Бывший член НФА, правозащитник, политический иммигрант, глава информационно-аналитического отдела администрации президента Азербайджана в 1992–1993 годах Ариф Юнусов, в интервью азербайджанскому Online TV «Объектив» 20 января 2018 года утверждает, что армянские погромы в Баку и «Черный январь» были организованы по указанию Гейдара Алиева с целью подготовить почву для его прихода к власти позднее.

Глава Комитета государственной безопасности Азербайджана Вагиф Гусейнов заявил, что беспорядки в Баку были тщательно подготовлены «Народным фронтом».

Думаю, эти факты уже говорят сами за себя.

Погромы армян в городах Азербайджана стали государственной политикой, и Азербайджан развязал войну, направленную на полное уничтожение армянского населения Нагорного Карабаха.

Полностью искажая суть карабахской проблемы и причины конфликта, Азербайджан все еще пытается представить проблему как территориальный спор между Арменией и Азербайджаном, подход, который препятствует усилиям посредников по мирному урегулированию конфликта.

Что касается 4-х резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году, и о которых упомянул посол Азербайджана, в этих резолюциях указывалось, что прекращение военных и враждебных действий является основным и безусловным требованием, и это требование не было выполнено самим Азербайджаном. Призывы к Армении отмечали только «продолжение оказывать влияние» на прекращение Нагорно-карабахского конфликта, что Армения полностью прекратила, и благодаря этому в 1994 году было подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией. Очевидно, что именно азербайджанские власти не выполнили базовых требований Совета Безопасности ООН, включая осуществление и соблюдение гуманитарных норм. Напомню только Четырехдневную войну 2016 г., развязанную Азербайджаном.

Что касается мультикультурной модели Азербайджана, предложенной послом, считаю важным отметить варварское уничтожение всего армянского культурного наследия в Нахичевани – хачкаров в Джульфе – в 2005 году.

Вызывает сожаление тот факт, что азербайджанские власти проводят преднамеренную антиармянскую пропаганду, радикализируя свое общество в попытке объединить его в, так называемой, борьбе против врага, в то время, как только готовя общества к миру, можно достичь урегулирования конфликта и прочного мира.

Азербайджанская сторона придерживается схемы, характерной для всех преступников: обвиняя жертв преступления и отрицая свою ответственность за публичное и систематическое уничтожение безоружных людей в мирных условиях. Это еще раз подчеркивает, что ни при каких обстоятельствах ответственность за безопасность какой-либо части армянского народа не может быть возложена на азербайджанские власти. Очевидно, что Арцах не может быть частью Азербайджана ни при каких обстоятельствах, и народ Арцаха не может быть оставлен без необходимых гарантий безопасности своей для обороны», - написала Виктория Багдасарян.