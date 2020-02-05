Американский кинопродюсер и президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что у одного из новых фильмов о "Звездных войнах" будет женщина-режиссер. Как передает Арменпресс, об этом сообщает NME.

"Над проектами, связанными с фэнтези-франшизой, уже работают несколько представительниц прекрасного пола. А совсем недавно мы пригласили Дебору Чоу. Она снимет все серии сериала про Оби-Ван Кеноби. Мы помогаем развиваться многим талантливым кинематографистам", — прокомментировала Кеннеди.

Впервые о том, что "Звездные войны" будут снимать женщины-режиссеры Кеннеди рассказывала в 2016 году. Но тогда она подчеркнула, что им необходимо время для выбора настоящих профессионалов.

Пока неясно, кто из женщин-режиссеров возглавит полнометражный фильм. Ранее СМИ писали о том, что Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Тор: Рагнарек") ведет переговоры, чтобы снять его.

Когда будут съемки новой картины неизвестно, гендиректор Disney Роберт Айгер рассказывал, что в кинокомпании возьмут перерыв после выхода блокбастера "Звездные войны: Скайуокер. Восход".