Никол Пашинян направил телеграммы соболезнования председателю и премьеру Госсовета КНР 

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграммы соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и премьеру Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяну по случаю вспышки коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в направленном председателю КНР послании премьер-министра Республики Армения говорится:

“В это трудное для Китая время позвольте от имени армянского народа и от себя лично выразить глубочайшие соболезнования и поддержку Вам и дружественному китайскому народу в связи со вспышкой коронавируса, который уже стал причиной гибели сотен людей.

На протяжении своей многовековой истории Китай сталкивался со многими вызовами и испытаниями и всегда преодолевал их с честью. Мы уверены, что и в этот раз под Вашим мудрым и дальновидным руководством Китай сможет преодолеть тяжелые последствия этой катастрофы и восстановить мирную и безопасную атмосферу в стране.

Желаю Вам непоколебимого терпения и твердости воли, а дружественному китайскому народу - стойкости духа”.

В послании премьеру Госсовета Китая говорится:

“От имени армянского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и поддержку Вам и дружественному китайскому народу в связи с гибелью нескольких сотен человек в результате распространения коронавируса. Уверен, что принятые под Вашим руководством меры правительства Китая помогут преодолеть тяжелые последствия этой катастрофы и восстановить нормальную деятельность страны.

Желаю Вам сил и решимости, а дружественному китайскому народу - терпения и стойкости духа”.