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Китайские граждане, прошедшие лечение в Норкской инфекционной больнице, уже выписаны

Китайские граждане, прошедшие лечение в Норкской инфекционной больнице, уже выписаны

Китайские граждане, прошедшие лечение в Норкской инфекционной больнице, уже выписаны. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“Как вы знаете, исследования, связанные с коронавирусом, были отрицательными. Китайцы получили необходимую медицинскую помощь и выписались”, - сказала Алина Никогосян.

Китайские граждане были госпитализированы несколько дней назад. У них были обнаружены признаки простуды.

Министерство здравоохранения сообщает, что лабораторные исследования госпитализированных в Армении 6  пациентов с подозрениями на болезнь, как по отношению к коронавирусу, так и к гриппу были отрицательными. Армения 2 февраля объявила, что уже имеет 200 тестов для диагностики коронавируса.




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БелТА

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