2020 год будет плодородным не только в сельском хозяйстве: премьер-министр РА

“Обильный снегопад увеличивает наши ожидания благоприятного экономического года”. Как передает «Арменпресс», это на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“2020 год будет плодородным не только в сельском хозяйстве”, - написал он.