2020 год будет плодородным не только в сельском хозяйстве: премьер-министр РА
“Обильный снегопад увеличивает наши ожидания благоприятного экономического года”. Как передает «Арменпресс», это на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
“2020 год будет плодородным не только в сельском хозяйстве”, - написал он.
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