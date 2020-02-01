Время в Ереване: 11:07:36,   1 Февраль

2020 год будет плодородным не только в сельском хозяйстве: премьер-министр РА

2020 год будет плодородным не только в сельском хозяйстве: премьер-министр РА

“Обильный снегопад увеличивает наши ожидания благоприятного экономического года”. Как передает «Арменпресс», это на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“2020 год будет плодородным не только в сельском хозяйстве”, - написал он.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации