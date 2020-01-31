Премьер-министры Армении и Молдовы видят необходимость развития торгово- экономических связей

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в Алматы встретился с премьер-министром Молдовы Ионом Кику. Как передает «Арменпресс», в начале встречи премьер-министр Армении поздравил Иона Кику с назначением на пост премьер-министра Молдовы. “Конечно, между нашими странами существуют очень хорошие политические отношения. Наши страны имеют очень богатую историю гуманитарных, культурных отношений, но, к сожалению, мы не можем похвастаться нашими торгово-экономическими отношениями. Конечно, этому есть и объективные, и субъективные объяснения”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения и Молдова должны повысить уровень экономических отношений, товарооборота, подчеркнув, что он готов работать в этом направлении. Почему я особенно подчеркиваю вопрос торгово-экономических отношений, потому что в других вопросах у нас нет и не будет никаких проблем”, - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику отметил, что Армения и Молдова имеют большой потенциал для развития экономических связей, поскольку и Армения имеет определенные преимущества по определенным направлениям, и Молдова имеет такие преимущества. “Я думаю, что необходимо возобновить работу межведомственной комиссии. Это хорошая площадка для обсуждения различных вопросов и возможность развития сотрудничества”, - сказал премьер-министр Молдовы.

Ион Кику пригласил Никола Пашиняна посетить Молдову.