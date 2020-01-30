В Арцахе погиб военнослужащий

30 января около 13:15 в одной из воинских частей Армии обороны Арцаха при невыясненных пока обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны НКР Ваграм Мкртичович Авагян 2000 г.р. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба МО Республики Арцах.

“Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего”, - говорится в сообщении.