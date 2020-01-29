В ходе Гаагской международной модели ООН армянский дипломат рассказала об армянских погромах в Баку

В рамках начавшейся 27 января ежегодной конференции, организованной фондом “Гаагская международная модель ООН”, во время подмоделирования исторических вопросов состоялось обсуждение доклада “Ситуация в Советском Азербайджане (12/13 января 1990 г.)”.

Как сообщает Арменпресс, после обсуждения доклада с речью выступила дипломат посольства Республики Армения в Королевстве Нидерланды Кристине Степанян. В своей речи оно коснулась резни армян в Баку, отметив, что, к сожалению, до сих пор власти Азербайджана продолжают тратить огромные средства и усилия для опровержения исторических фактов.

Степанян добавила, что безнаказанность за расправу над армянским населением в Советском Азербайджане в настоящее время приносит свои плоды: власти Азербайджана не только отказываются брать на себя ответственность за эти преступления против человечества, но и пытаются обвинить жертв в насилии и массовых убийствах в отношении самих себя.

После выступления и презентации свидетельствующих о сказанном фотодокументов и документальных фильмов дипломат посольства Армении ответила на вопросы участников обсуждения.