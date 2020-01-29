Япония передала Армении 22 пожарные машины

На плацу Министерства по чрезвычайным ситуациям состоялась торжественная церемония вручения Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Армения от правительства Японии 22 пожарных машин.

Как передает Арменпресс, в мероприятии приняли участие министр по ЧС Армении Феликс Цолакян, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Джун Ямада и другие высокопоставленные должностные лица.

Феликс Цолакян поблагодарил правительство Японии за оказываемое целевое и бескорыстное содействие. “Через несколько месяцев исполнится 28 лет установления армяно-японских отношений, однако дружественные связи армянского и японского народа обусловлены не только дипломатическими отношениями и отнюдь не ограничиваются ими.

Еще одним свидетельством многолетнего и своеобразного армяно-японского сотрудничества является содействие спасательным подразделениям Ширакской, Лорийской и Сюникской областей Армении в размере 1 млрд 540 млн иен в рамках программы улучшения противопожарного оборудования, оказанное Японским агентством международного сотрудничества”, - подчеркнул Цолакян.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Джун Ямада отметил, что ему очень приятно принимать участие в церемонии вручения 22 пожарных машин МЧС РА в рамках программы по улучшению противопожарного оборудования. Договор о получении гранта от Японии был заключен с правительством Армении 6 сентября 2017 года и направлен на техническое оснащение спасательных подразделений Ширакской, Лорийской и Сюникской областей”, - сказал Ямада.