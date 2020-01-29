Началась эвакуация иностранцев из КНР

Япония первой из стран приступила в среду к эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром вспышки пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Направленный японскими властями самолет доставил 206 человек в токийский аэропорт Ханэда. По предварительным данным, обследование пассажиров на борту не выявило явных симптомов заболевания. Тем не менее, все пассажиры пройдут дополнительное обследование. В ближайшее время власти Японии намерены отправить в Ухань еще два чартерных рейса для эвакуации своих граждан,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Власти США планируют эвакуировать на родину сотрудников генконсульства в Ухане и ограниченное число американцев, находящихся там. Предполагается, что по прибытии в США все они будут помещены в карантин на срок от трех дней до двух недель.

О намерении организовать эвакуацию своих граждан заявили также власти Франции, Германии и ряда других государств.