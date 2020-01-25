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Правительство начинает масштабные реформы в полиции и СНБ

Правительство начинает масштабные реформы в полиции и СНБ

Правительство Армении начинает масштабные реформы в Службе национальной безопасности и полиции. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции 25 января в Капане.

«Мы начинаем масштабные реформы в Службе национальной безопасности и полиции, в результате чего эти две структуры станут намного сильнее и профессиональнее, и станут столпами демократического правопорядка в Армении», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян добавил, что сегодня существует полное взаимное доверие между полицейской системой РА, системой национальной безопасности и премьер-министром.


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БелТА

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