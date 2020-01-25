Время в Ереване: 11:07:36,   25 Январь

Президент Саркисян поздравил председателя Китайской Народной Республики с китайским Новым годом

Президент Саркисян поздравил председателя Китайской Народной Республики с китайским Новым годом

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю китайского Нового года-Праздника Весны:

"Праздник весны традиционно праздник семейного воссоединения и тепла. Пусть это подарит счастье и радость всем Вашим семьям”, - говорится в послании президента Саркисяна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян отметил, что Армения высоко ценит стабильное и последовательное укрепление и углубление дружественных отношений и тесного сотрудничества с Китаем.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации