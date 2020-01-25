В Армении после бархатной революции создано или выведено из тени 81,5 тысячи новых рабочих мест

В Армении, по состоянию на конец 2019 года, были созданы или выведены из тени 81 534 новых рабочих мест, по сравнению с маем 2018 года. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Николь Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

“Показатели показывают, что среди новых рабочих мест увеличивается доля высокооплачиваемых рабочих мест, что указывает на глубокую и позитивную трансформацию экономики”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что уровень занятости в третьем квартале 2019 года вырос до 49,3% вместо 46,8% в 2018 году и 46,3% в 2017 году.

“Фактически, уровень занятости в Армении вырос за год на 2,5 процентных пункта. В то же время, в третьем квартале 2019 года уровень безработицы в Армении снизился до 18% вместо 20,1% в 2018 году и 19,9% в 2017 году”, - сказал премьер-министр.