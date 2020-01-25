В 2020г. будет решена жилищная проблема 453 оставшихся после землетрясения без крова семей

11:19

В 2020г. будет решена жилищная проблема 453 семей, оставшихся без крова после землетрясения.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

Суммы, предназначенные для полного выполнения обязательств правительства (что длится с 1989 года) по отношению семей, оставшихся без крова в результате землетрясения, в бюджете на 2020 год увеличились более чем в шесть раз, и к 2020 году предусмотрено выделить еще 3 млрд драмов для окончательного решения жилищной проблемы. В результате в 2020 году будет решена жилищная проблема 453 семей. В прошлом семьям со средним числом бедствий от 40 до 45 человек предоставлялось жилье каждый год», - сказал Пашинян.

Премьер добавил, что жилищные проблемы для 227 семей в зоне бедствия будут решены путем предоставления жилищных сертификатов, на которые правительство выделило 1,3 млрд драмов в 2019 году.