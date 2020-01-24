Совет ЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 5,5%

На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 24 января 2020 года, было принято решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 5,5%.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, в декабре 2019 года была зафиксирована 1,3% инфляция против 1,5% инфляции в аналогичном периоде предыдущего года. В результате 12-месячная инфляция в конце года составила 0,7%.

С учетом сокращения экономической неопределенности во внешнем секторе и факторов спроса на отдельные сырьевые и продовольственные товары, на международных рынках зафиксирован некоторый рост цен. Тем не менее, темпы мирового экономического роста пока сравнительно низкие, в соответствии с чем слабым остается также мировой спрос. В целом, Совет ЦБ не ожидает из внешнего сектора существенных воздействий на инфляционную среду.

Совет зафиксировал, что в четвертом квартале также зарегистрирована довольно высокая экономическая активность, в условиях чего годовые оценки экономического роста превысят прежние ожидания.

Рост внутреннего спроса также оценивается как высокий, в основном, из-за роста частного потребления. Это продолжает способствовать стимулирующая денежно-кредитная политика. В четвертом квартале 2019 года налогово-бюджетная политика оценивается как стимулирующая, и ожидается, что она сохранится также в течение этого года, а размер, в основном, будет зависеть от течения проводимой налогово-бюджетной политики.