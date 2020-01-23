Зограб Мнацаканян и Стеф Блок коснулись вопроса мирного урегулирования карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок на состоявшейся в Ереване встрече коснулись вопроса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом на совместной пресс-конференции сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

“Я проинформировал своего коллегу о последних развитиях вокруг мирного процесса. В этом контексте хочу отметить значение сбалансированной позиции одной из ведущих стран ЕС -Нидерландов в поддержку исключительно мирного урегулирования проблемы в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ”, - сказал Зограб Мнацаканян.

Журналисты поинтересовались, какие есть сведения о переговорах по вопросу посещений находящихся в заключении в Арцахе азербайджанцев и заложников в Азербайджане родственниками.

“Это вопрос повестки, вокруг которого я надеюсь завершить необходимые шаги, что даст возможность осуществить подобную гуманитарную инициативу. Надеюсь, он сыграет свою роль в контексте средств взаимного доверия. Хочу отметить чувствительность этого вопроса, найти формат довольно сложно, но надеемся, что мы сможем его докончить. Думаю, нужно продолжать думать вокруг этого, находить решения, для меня одним из приоритетных вопросов является вопрос возвращения наших соотечественников в Армению”, - добавил глава МИД Армении.