Глава МИД Нидерландов вручил Зограбу Мнацаканяну заявление об открытии посольства в Ереване
14:21, 23 Январь, 2020
Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян 23 января встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Стефом Блоком.
Как сообщили «Арменпресс»в управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на встрече министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок вручил Зограбу Мнацаканяну официальное заявление об открытии посольства Королевства Нидерландов в Ереване.