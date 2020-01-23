Глава МИД Нидерландов вручил Зограбу Мнацаканяну заявление об открытии посольства в Ереване

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян 23 января встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Стефом Блоком.

Как сообщили «Арменпресс»в управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на встрече министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок вручил Зограбу Мнацаканяну официальное заявление об открытии посольства Королевства Нидерландов в Ереване.