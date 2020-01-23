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Конд представят культурными мероприятиями: новая программа посольств Франции и Германии

Конд представят культурными мероприятиями: новая программа посольств Франции и Германии

Один из старейших районов Еревана, Конд, будет представлен разнообразными культурными мероприятиями. Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Франции в Армении, совместно с посольством Германии будет реализована программа, в рамках которой в течение месяца в Конде будут проводиться различные культурные мероприятия. Предусмотрены музыкальные программы, выставки уличного искусства, показы фильмов.

Цель инициативы - оценить наследие архитектуры самого древнего квартала Еревана. Программа пройдет летом, продлится месяц. Детали мероприятий будут представлены позже.

Конд - старый квартал в восточной части Еревана. Находится в пределах современного административного района Кентрон. Название было дано из-за его высокого положения. В Конде находится церковь Святого Иоанна Крестителя.

В июле 2019 года было дано распоряжение мэра Еревана о создании комиссии для решения проблем, связанных с намеченной реконструкцией и застройкой квартала Конд.




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