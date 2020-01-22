Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-01-20

ЕРЕВАН, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 января, курс доллара США сократился на 0.43 драмa и составил 478.90 драм. Курс евро сократился на 0.58 драмa и составил 531.24 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.73 драм. Курс британского фунта вырос на 0.35 драмa и составил 625.59 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 157.83 драмa и составила 23885.35 драм. Цена серебра сократилась на 1.33 драмa и составила 276.91 драм. Цена платины сократилась на 352.78 драмa и составила 15304.61 драм.