В Армении для исключения проникновения коронавируса из КНР рассматриваются все транзитные пути

С целью исключения возможного проникновения в Армению нового вируса - коронавируса, выявленного в Китае, Инспекционный орган здравоохранения и труда рассматривает все те транзитные пути, по которым возможен пассажиропоток из этой страны в Армению.

Как сообщила Арменпресс начальник отдела по информированию, консультированию и работе с общественностью Инспекционного органа Лиана Егиазарян, если человек, приезжающий в Армению из страны, которая с эпидемиологической точки зрения является неблагоприятной, не гражданин Армении, то, по его данным, заполняются адресные карты. Это делается для того, чтобы держать его под контролем в максимальном скрытом периоде болезни, зарегистрированной в данной стране.

“Пограничные медико-санитарные контрольные пункты Инспекционного органа по здравоохранению и труду осуществляют постоянный контроль прибывших в Армению людей, осуществляя автоматическую стационарную термометрию в отношении всех пересекающих воздушную и сухопутную границу страны. Постоянно следя за информацией Всемирной организации здравоохранения, проводится более усиленный контроль пассажиров, прибывающих из всех стран, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. С целью исключения возможного проникновения коронавируса из Китая рассматриваются все те транзитные пути, по которым возможен пассажиропоток из этой страны в Армению. Если человек, приезжающий в Армению из страны, которая с эпидемиологической точки зрения является неблагоприятной, не гражданин Армении, то, по его данным, заполняются адресные карты, которые предоставляются соответствующим поликлиникам с целью контроля в течение максимально возможного скрытого периода болезни, зарегистрированной в данной стране”, -сообщили в Инспекционном органе.

При наличии высокой температуры лицо, пересекающее границу, проходит осмотр. Если помимо температуры имеются и другие клинические симптомы, характерные для инфекционных заболеваний, пассажир изолируется с целью ограничения общения с экипажем и другими пассажирами. Его данные передаются в поликлинику по месту регистрации данного лица в целях дальнейшего его ведения.

Если уже на границе фиксируются явные признаки заболевания, больной изолируется и на машине скорой помощи доставляется в больницу с целью диагностики и лечения, в случае необходимости, поскольку сотрудники пограничных пунктов АТМ не имеют правомочий на вынесение диагноза, они только рассматривают наличие клинических симптомов, характерных для инфекционных заболеваний. Число погибших от коронавируса нового типа в Китае по состоянию на 22 января достигло 9 человек, зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения. Вирус уже распространился за пределами Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Сингапуре, Гонконге и в Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

По словам врачей, для коронавируса характерны такие симптомы, как простуда, кашель, боль в горле и чувство сжатия груди. Возможны также и головные боли и лихорадка, которая может длиться несколько дней. В группе риска люди с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, похожие на пневмонию и бронхит. В связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) чтобы выяснить, представляет ли вспышка чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения международного масштаба, 22 января проведет экстренное заседание.