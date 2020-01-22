Армен Саркисян в рамках Давосского форума встретился с президентом Иракского Курдистана

Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках стартовавшего в Давосе Всемирного экономического форума встретился с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Отметив, что Армения внимательно следит за развитиями в регионе Ближнего Востока, президент Саркисян сказал, что наша страна придает важность развитию многогранных отношений с дружественным Ираком, в том числе и с Иракским Курдистаном, и в контексте динамичных отношений двух стран продолжит активизировать и углублять связи также непосредственно и с Иракским Курдистаном. В качестве важного фактора, способствующего этому, президент Армении отметил присутствие армян, которые, живя в Иракском Курдистане, вносят свой вклад в его развитие.

В сфере возможного сотрудничества были рассмотрены информационные технологии, творческое образование, туризм, электронное управление. Президент Армении отметил, что армянская сторона готова предоставить свой опыт в сфере электронного управления.

Помимо развития торгово-экономических отношений в качестве сферы сотрудничества собеседники посчитали перспективным направлением высшее образование, в том числе обучение студентов из Ирака, в частности из Иракского Курдистана в университетах Армении.