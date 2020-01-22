Boeing намерен вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX в середине 2020 года

Американская корпорация Boeng рассчитывает получить разрешения от регуляторов на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в середине текущего года. Как передает Арменпресс, об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

При этом в Boeing подчеркивают, что не могут дать гарантии по срокам и данное заявление является лишь "прогнозом".

"Возвращение MAX к безопасному использованию является нашим приоритетом номер один, и мы уверены, что это произойдет", - сказано в пресс-релизе компании.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX запрещена с марта прошлого года по всему миру после двух катастроф этого лайнера в Индонезии и Эфиопии, жертвами которых в общей сложности стали 346 человек.