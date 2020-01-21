Моя маленькая христианская страна и ОАЭ могут распространять толерантность по всему миру: президент

Углубление отношений между такими небольшими странами, как Армения - самое древнее христианское государство, и Объединенные Арабские Эмираты - молодое мусульманское государство, могут стимулировать распространение идеи толерантности во всем мире. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью информационному агентству ОАЭ.

«Каким-то образом нам нужно найти более глубокий диалог и взаимозависимость между малыми народами. У нас есть сильные ценности, и мы можем показать всему миру, что мы способны жить в гармонии и дружбе », - сказал президент.

Армен Саркисян высоко оценил кампанию по распространению толерантности в ОАЭ.

«Я не вижу никаких причин, почему мы не можем быть терпимыми, уважать культуру, поведение, религию и ценности. Мы можем не только выживать, но и сделать что-то вместе», - сказал Саркисян.

Армен Саркисян подчеркнул, что Армения является древнейшим христианским государством в мире.

«У нас есть четыре соседа. Большинство населения из трех живет по мусульманским ценностям. Большинство населения соседней Грузии живет христианскими ценностями», - сказал он.

Армен Саркисян поблагодарил руководство ОАЭ за то, что оно взяло под свою покровительство армянскую общину и церковь.