Президент Армении встретился с председателем Национального совета Швейцарии

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Армении Армен Саркисян встретился с председателем Национального совета Швейцарии Изабель Море, которая также является руководителем парламентской группы дружбы Армения-Швейцария.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, с теплотой вспоминая свой визит в Армению около двух лет назад, Изабель Море отметила, что между Арменией и Швейцарией исторически сложились дружеские отношения.

Президент Армении и председатель Национального совета Швейцарии коснулись повестки дня армяно-швейцарских отношений, подчеркнули роль активного межпарламентского сотрудничества, а также обменялись мнениями о возможностях развития сотрудничества в сферах новых технологий и инноваций, научно-технического сотрудничества, продовольственной безопасности и реализации совместных программ.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам.