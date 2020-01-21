Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-01-20

ЕРЕВАН, 21 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 января, курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 479.33 драм. Курс евро вырос на 0.23 драмa и составил 531.82 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 7.75 драм. Курс британского фунта вырос на 3.01 драмa и составил 625.24 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 38.79 драмa и составила 24043.18 драм. Цена серебра сократилась на 0.09 драмa и составила 278.24 драм. Цена платины сократилась на 0.33 драмa и составила 15657.39 драм.