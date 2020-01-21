Бас-гитарист рок-группы “System of A Down” Шаво Одаджян создал новую группу

Гитарист рок-группы “System of A Down” Шаво Одаджян составил новую группу под названием “North Kingsley”.

“Я с гордостью заявляю о своей новой группе “North Kingsley”. Песни скоро будут”, - как передает Арменпресс, об этом Одаджян написал на своей официальной странице в Инстаграм.

В одном из своих интервью Одаджян объяснил значение названия группы, сказав, что когда он переехал из Армении в Лос-Анджелес, он жил на улице “North Kingsley Drive”.

“Это именно та улица, где я вырос и узнал все. Именно на этой улице я понял, что такое дружба. Я вырос там, поэтому она для меня очень много значит. Когда я произношу это название, оно показывает мое взросление, как я стал тем, кто я есть”, - написал музыкант.