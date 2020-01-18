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Цены на цветные металлы - 17-01-20

Цены на цветные металлы - 17-01-20

ЛОНДОН, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1814.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6330.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2027.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 14370.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 17675.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2417.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 21164.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.52% и составила 32500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.




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