Премьер-министр Никол Пашинян поздравил нового премьер-министра РФ

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Михаилу Мишустину по случаю назначения на должность председателя правительства Российской Федерации. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый Михаил Владимирович,

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего назначения на пост председателя правительства Российской Федерации.

Правительство Республики Армения твердо настроено на активное сотрудничество с новым правительством Российской Федерации для дальнейшего укрепления партнерства в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе в русле углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем обогатить повестку армяно-российского союзнического взаимодействия и придать новый импульс нашему многоплановому сотрудничеству, основанному на многовековой дружбе между народами наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственном государственном посту, а братскому народу России – мира и процветания”.