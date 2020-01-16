Действующие власти не нуждаются в формировании общественного мнения с помощью фейков: Мовсисян

Директор ГНКО “Центр по связям с общественностью и информации” при аппарате премьер-министра Ованес Мовсисян уверен, что действующая власть не нуждается в том, чтобы формировать общественное мнение посредством фейков, так как обладает общественной поддержкой. Как сообщает Арменпресс, Мовсисян выразил такое мнение в беседе с журналистами в Национальном Собрании, коснувшись критики, что в возглавляемой им структуре есть фейковые пользователи, которые оставляют приятные для властей комментарии.

Мовсисян сначала заметил, что подобные обвинения звучат уже больше года. Он отметил, что они не отвечают на эту критику, потому что, если будут на все отвечать, то не смогут выполнять свою работу.

«Но этот тезис выдвигается конкретными кругами для конкретных задач, они пытаются дискредитировать нашу структуру, которая выполняет очень важные функции, и таким образом они пытаются достичь своих интересов. Уверяю вас, что “Центр по связям с общественностью и информации” не выполняет такой функции. И вообще, я думаю, что невозможно создать общественное мнение с помощью фейков, также думаю, что действующим властям не нужно создавать общественное мнение с помощью фейков, потому что у них есть общественная поддержка. Последние социальные опросы также свидетельствуют об этом. И вообще, формировать общественное мнение с помощью фейков, на мой взгляд, неправильно и неэффективно», - сказал Мовсисян.

Коснувшись проблемы фейковых пользователей в социальных сетях, он отметил, что эта проблема существует, но она существует во всем мире. Он напомнил, что “Центр по связям с общественностью и информации” внес изменения в свой устав почти полгода назад и включил в свои функции задачу повышения медиаграмотности. По словам Мовсисяна, это один из основных инструментов, который может противодействовать фейковой информации, поскольку в мире не найдено никакого другого инструмента. ГНКО также стремится распространить медиаграмотность, чтобы люди меньше подвергались манипуляциям. Он также отметил, что также есть такая проблема, что многие люди читают только заголовки, не следят за тем, из какого источника получают информацию, отсюда и возникает проблема фейков.

Журналист отметил, что возглавляемая Мовсисяном структура раньше ассоциировалась с армией фейков, и поинтересовался, владеет ли он информацией о том, занималась ли ГНКО фейками во время предыдущих властей. Мовсисян отметил, что он слышал такие утверждения, однако не имеет под рукой никаких доказательств. «Бывшая сотрудница ГНКО, а ныне депутат Татев Айрапетян заявила, что в ГНКО были фейки, и поэтому она уволилась. Она утверждает, что в ГНКО были фейки, есть источник. У меня пока нет доказательств», - сказал он.

Коснувшись обвинителей, он отметил, что постарается не называть имен, но многие из них когда-то работали в ГНКО и имели очень интересное прошлое. «Но эти обвинения считаю ложными, и в целом эту повестку считаю ложной», - сказал Мовсисян, добавив, что больше не собирался отвечать на такие обвинения.

Коснувшись вопроса о фонде премий, он отметил, что у ГНКО не может быть премий, просто в рамках прошлогоднего бюджета у них были сбережения, поэтому у них был такой бюджет. На этот год Уу них нет такого бюджета.

На вопрос, может ли он быть назначен пресс-секретарем премьер-министра, Мовсисян сказал, что он не получил такого предложения и продолжает выполнять обязанности директора ГНКО.

Анна Григорян