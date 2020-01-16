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Армен Саркисян в Абу-Даби встретился с президентом “ROTANA HOTEL MANAGEMENT CORPORATION”

Армен Саркисян в Абу-Даби встретился с президентом “ROTANA HOTEL MANAGEMENT CORPORATION”

В рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Республики Армения Армен Саркисян в Абу-Даби встретился с основателем и президентом компании “ALNOWAIS Investments”, президентом “ROTANA HOTEL MANAGEMENT CORPORATION” Нассером Аль Новейсом. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Компания развивает деятельность в сферах гостиниц, недвижимости, инфраструктур и энергетики. Она имеет большой опыт реализации различных проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Собеседники обменялись мнениями вокруг возможностей сотрудничества в указанных сферах.




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